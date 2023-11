Israele e Hamas, la diretta. Idf distrugge le armi lasciate sul fondo del mare da Hamas

13 novembre 2023 a

Distanza ancora incolmabile tra Israele e Hamas nella trattativa sul rilascio degli ostaggi detenuti dai jihadisti palestinesi nei tunnel sotto Gaza. Gli Stati Uniti sono al lavoro per trovare un accordo ed evitare che il conflitto si allarghi. I miliziani islamici accusano Tel Aviv di aver attaccato l'ospedale Al Shifa, considerato dall'intelligence israeliana il centro nevralgico dei terroristi. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 16.40 - Polizia: sventato un attacco ai soldati a Tel Aviv il 2 novembre

La polizia israeliana ha annunciato di aver sventato un attacco con il coltello lo scorso 2 novembre a Tel Aviv. A essere arrestati - ha spiegato la polizia - sono stati due adolescenti palestinesi. Si tratta di studenti 14enni di una scuola della cittadina araba di Umm al Fahm, nel nord di Israele. I due "progettavano di attaccare soldati israeliani vicino la stazione dei treni di Savidor".

Ore 16.34 - L'Idf distrugge le armi lasciate sul fondo del mare da Hamas

Le unità subacquee delle Forze di difesa israeliane (Idf), dette Yaltam, hanno scandagliato il fondale marino negli ultimi giorni, trovando armi da fuoco, ordigni esplosivi e munizioni lasciati da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre. Sul fondo sono stati trovati anche gommoni affondati dal fuoco della Marina israeliana. Le armi sono state portate sulla costa, dove sono state distrutte dall'unità d'élite Yahalom del Combat Engineering Corps. Lo riporta il Times of Israel. Durante l'attacco, i miliziani di Hamas hanno tentato di infiltrarsi in Israele non solo via terra ma anche via mare.

Ore 15.50 - Intelligence russa, Usa incoraggiano Israele ad accelerare operazione a Gaza

Gli Stati Uniti chiedono a Israele di accelerare le operazioni nella Striscia di Gaza in quanto potrebbe influire negativamente sulla candidatura del presidente statunitense Joe Biden nelle prossime elezioni. A dichiararlo è il Servizio di intelligence straniero russo (Svr): "Per promuovere la loro posizione ipocrita, la squadra di Biden ha ottenuto il sostegno dei leader di Inghilterra e Germania. Insieme, intendono ostacolare le iniziative che prevedono un cessate il fuoco a Gaza",

Ore 15.10 - Al Jazeera: ferito un nostro fotografo in raid di Israele in Libano

Al Jazeera ha riferito che un suo fotografo è rimasto ferito a seguito di un bombardamento israeliano contro giornalisti nella città di Yaroun, nel sud del Libano.

Ore 14.56 - Moglie di Herzog: c'è anche nostro figlio tra gli israeliani chiamati a combattere nella Striscia di Gaza

C'è anche un figlio del presidente israeliano Isaac Herzog tra gli israeliani chiamati a combattere nella Striscia di Gaza. A rivelarlo, secondo il Times of Israel, è stata la moglie di Herzog: "Da tempo non abbiamo alcun contatto con lui ma abbiamo la speranza".

Ore 14.09 - Aerei Idf colpiscono le postazioni Hezbollah dopo il lancio di razzi dal Libano

Dopo il lancio di missili dal Libano, aerei israeliani hanno colpito una serie "di postazioni e di siti terroristici di Hezbollah". Lo ha confermato il portavoce militare spiegando che tra gli obiettivi ci sono "infrastrutture del terrore, depositi di armi e centri operativi di comando degli Hezbollah".