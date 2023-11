Boeing 747, "non riusciamo a bloccare il cavallo": atterraggio d'emergenza

16 novembre 2023 a

Paura a bordo di un boeing 747 dell'Air Atlanta. Il motivo? Un cavallo. "Non abbiamo un problema tecnico, ma dobbiamo tornare a New York ed effettuare un atterraggio d'emergenza perché non riusciamo a bloccare il cavallo": questo l'annuncio che le persone a bordo del velivolo si sono sentite fare direttamente dal pilota. La registrazione della comunicazione, pubblicata su YouTube dal New York Post, è diventata virale nel giro di poche ore.

L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 9 novembre quando, a circa 30 minuti dal decollo, improvvisamente un cavallo sarebbe riuscito a uscire dal box in cui si trovava all'interno della stiva. L'animale sarebbe addirittura riuscito a raggiungere la fusoliera del velivolo. Poi, spaventato e agitato, avrebbe seminato il panico tra l'equipaggio.

Per fortuna, si trattava di un volo cargo. Dunque, non si sono registrati incidenti tra i passeggeri: a bordo del mezzo c'erano solo membri dello staff. La manovra del pilota si è rivelata necessaria dal momento che nessuno sarebbe riuscito a garantire il rientro del cavallo nel box. Dunque, con una manovra a "U" d'emergenza, il pilota del Boeing è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, lo scalo internazionale John F. Kennedy. Infine, dopo l'atterraggio di emergenza, è stata richiesta la presenza di un veterinario sulla pista.