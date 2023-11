Madrid, scontro tra due aerei: panico a bordo, cos'è successo

03 novembre 2023 a

Drammatico incidente tra due aerei a Madrid: l'imprevisto, che ha mandato nel panico i passeggeri a bordo dei due velivoli, è avvenuto due giorni fa durante il decollo, quando uno dei due aerei stava ancora procedendo sulla pista per prendere velocità. Si trattava di un aereo Ryanair in partenza da Madrid, in Spagna, che sarebbe dovuto arrivare a Bologna poco dopo le 18 del primo novembre. Mentre stava per decollare, l'ala si è scontrata contro un altro velivolo della stessa compagnia, causando un serio danno e un rumore così forte da far spaventare i passeggeri. A un certo punto tutti avrebbero iniziato a urlare proprio per il forte spavento.

Subito dopo l'incidente, l'aereo si è fermato e i passeggeri sono scesi dal velivolo. Tra di loro, per fortuna, nessun ferito. Poi tutti sono rimasti in attesa che venisse riorganizzato il loro rientro in Italia. Il video che mostra l'ala danneggiata dell'aereo è stato pubblicato da una ragazza su TikTok. Molti i commenti da parte degli utenti, alcuni dei quali si sono detti spaventati alla prospettiva di dover volare a breve.

Solo pochi giorni fa, un altro volo Ryanair aveva avuto un problema a un'ala, costringendo il comandante a un atterraggio di emergenza. Si trattava dell'aereo in partenza da Bologna alle 7 di lunedì 30 ottobre e diretto a Lamezia Terme, A 40 minuti circa dal decollo, il velivolo è rientrato a Bologna, perché da un'ala fuoriusciva del fumo, probabilmente per il malfunzionamento di una valvola, come riferito a BolognaToday da una passeggera diretta all'aeroporto Sant'Eufemia.