Airbus decolla da Londra senza finestrini: le immagini sconvolgenti

09 novembre 2023 a

A causa delle luci di un set cinematografico un aereo praticamente nuovo ha perso i finestrini e ha messo in pericolo i passeggeri presenti sul volo. Nessuno si è accorto di nulla fino a quando l’Airbus A321neo decollato dall’aeroporto di Londra Stansted era già in volo: con il velivolo che era ormai a tremila metri da terra è stato notato che due finestrini avevano perso i vetri esterni, uno aveva la guarnizione rovinata e un altro sporgeva dalla fusoliera. A dare l’allarme sono stati alcuni passeggeri che hanno lamentato temperature molto basse e un rumore molto fastidioso in cabina.

L’aereo, che era diretto a Orlando, in Florida, è tornato indietro per consentire tutte le verifiche del caso: le autorità inglesi e francesi hanno avviato un’indagine sull’episodio che si è verificato lo scorso 4 ottobre e sul quale soltanto adesso stanno emergendo i dettagli. A quanto pare a rovinare quei finestrini sono state le luci di un set cinematografico che sono state sparate troppo violentemente sulla fiancata del velivolo. Dopo questo strano episodio è stato emesso un bollettino speciale che segnala il rischio sui finestrini quando vengono esposti per ore a luci potenti, come appunto quelle di un set. Dopo la segnalazione dei passeggeri, i piloti hanno deciso di ridurre la quota e hanno chiesto di rientrare all’aeroporto di Stansted.

Una misura precauzionale, dato che la pressurizzazione in cabina era rimasta regolare e non si era accesa alcuna spia per segnalare problemi. Dopo lo sconcerto iniziale per lo stato dei finestrini, gli investigatori inglesi hanno capito cos’è successo quando hanno scoperto che il giorno prima del volo l’aereo era stato utilizzato per delle riprese a terra, durante le quali erano state accese luci esterne attraverso i finestrini della cabina per dare l’illusione di un’alba.