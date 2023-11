Israle, da esempio a demonio: così i cattivi maestri hanno fomentato l'odio

19 novembre 2023 a

a

a

Tutto come previsto: più ci si allontana dal massacro del 7 ottobre firmato Hamas, più monta l'odio per Israele. La mostrificazione di Israele. Dall'esaltazione alla demonizzazione di uno Stato. Infatti Israele prima fu esempio di socialismo, mentre oggi viene bollato - in primis dalla sinistra - come avamposto razzista. Ecco come grazie ai cattivi maestri è nato l'odio per Israele.

