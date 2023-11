Boeing Poseidon, l'aereo militare si schianta in mare: il finale è impensabile

21 novembre 2023 a

Oltrepassa la pista di atterraggio e si schianta nell'oceano Pacifico: è successo ieri pomeriggio a un aereo dell'Intelligence militare statunitense nella baia delle Hawaii. Per fortuna, però, non ci sono state né vittime né feriti: le persone a bordo del velivolo sono sopravvissute all'impatto nuotando fino a riva. Lo schianto dell'aereo, un Boeing P-8A Poseidon della Marina americana, è avvenuto nell'oceano al largo di Oahu ieri pomeriggio alle 14.

Stando a quanto trapelato finora, pare che l'aereo fosse diretto verso una base dei Corpi della Marina Miltare statunitense, a dieci miglia da Honolulu. Al momento dell'atterraggio, però, avrebbe superato la pista, mancando il punto d'arrivo. Cosa che avrebbe fatto sbandare il veicolo, poi precipitato nell'oceano. "Il pilota probabilmente non ha fatto atterrare l'aereo esattamente dove voleva sulla pista", ha spiegato Peter Forman, docente del Honolulu Community College, intervistato dall'Hawaii News Now.

A bordo dell'aereo c'erano nove passeggeri, che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo nuotando fino alla terraferma.Secondo gli esperti, possono essere state diverse le cause dell'incidente: pioggia, forti venti e una pista troppo corta per un aereo militare. I passeggeri invece si sarebbero salvati grazie a un impatto a bassa quota e alla velocità moderata dell'aereo durante lo schianto.