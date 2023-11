Oscar Pistorius libero a 10 anni dall'omicidio di Reeva, la rabbia di madre

24 novembre 2023 a

a

a

Torna libero Oscar Pistorius, fuori dal carcere il prossimo 5 gennaio dopo dieci anni di detenzione per l'omicidio di Reeva Steenkamp, la sua fidanzata. Lo ha deciso la Commissione per la libertà vigilata. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che all’ex campione sarà concessa la libertà vigilata fino a quando non sarà esaurita la sua pena.

Già lo scorso marzo era stata respinta una prima richiesta di rilascio sulla parola: stando al conteggio effettuato alla data dell'ultima condanna, l'ex campione paralimpico infatti non aveva scontato il tempo necessario per poter usufruire di una riduzione di pena. Ora, al contrari, i requisiti sarebbero scattati.

Insomma, Pistorius un uomo libero dopo 10 anni di carcere. Nel 2016 la condanna fu a 13 anni. Ora l'ex atleta ha 37 anni. L'omicidio avvenne nel giorno di San Valentino del 2013, quando sparò più volte attraverso la porta del bagno alla sua compagna, nella casa in cui vivevano a Pretoria, in Sudafrica. Si difese sostenendo di averla scambiata per un ladro, tesi contestatissima dall'accusa, secondo cui si trattò di omicidio premeditato, arrivato al termine di una furibonda discussione, l'ultima di una lunga serie.

La versione di Pistorius non ha mai convinto fino in fondo l'opinione pubblica, così come sono state violentissime le proteste per una sentenza che a molti è apparsa troppo "soft".

Durissimo il commento della madre di Reeva Steenkamp dopo la notizia della liberazione di Pistorius: "La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze. Nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità", ha tagliato corto.