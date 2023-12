Bungee jumping, spende 300 euro per il salto: la morte orribile di un giapponese

05 dicembre 2023 a

Prova a fare bungee jumping dalla torre di Macao, sulla costa meridionale della Cina, ma muore per un malore: questa la tragica fine di un turista giapponese di 56 anni. L'incidente risale alla scorsa domenica. Il punto da cui si è lanciato l'uomo è il più alto dove fare un'esperienza del genere: si tratta infatti di oltre 230 metri. Pare che il turista si sia sentito male subito dopo essersi lanciato dalla torre e poi sarebbe morto poco dopo in ospedale. Il motivo sarebbe stato un malore improvviso, secondo le autorità locali. Malore sopraggiunto proprio dopo il salto, quando il turista avrebbe iniziato ad avere il fiato corto. Secondo quanto riportato, dopo il salto con la corda elastica e il recupero da parte degli addetti, l’uomo avrebbe iniziato ad avere difficoltà a respirare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che hanno subito portato il 56enne all'ospedale Conde S.Januàrio di Macao, per lui non c'è stato niente da fare. Dopo i fatti, sono partite e sono ancora in corso delle indagini su quanto accaduto. L'obiettivo è capire cosa sia successo di preciso. La ditta di bungee jumping, che in genere vende un biglietto a oltre 320 euro, ha assicurato che prima di permettere alle persone di saltare dalla torre chiede loro di esplicitare eventuali condizioni mediche o malattie cardiache. La struttura in questione vanta oltre quattro milioni di salti riusciti e un record di sicurezza.