Putin si ricandida: "Impossibile fare diversamente", il mondo trema

"Non nego che ci sono stati pensieri diversi in momenti diversi. Ma ora avete ragione, è il momento di prendere una decisione. Mi candiderò alla presidenza della Russia": Vladimir Putin lo ha detto durante la cerimonia con gli Eroi della Russia al Cremlino, come riporta Interfax. Confermata, quindi, la sua ricandidatura per un altro mandato presidenziale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato, però, che il presidente "non ha discusso con i suoi omologhi stranieri l'intenzione di ricandidarsi nel 2024". L'attuale mandato del presidente russo scade il 7 maggio 2024.

"Siamo molto lieti che il presidente abbia ascoltato la nostra richiesta di nomina, tutta la Russia lo sostiene", ha commentato il comandante Zhoga alla tv russa, spiegando che - prima della conferma - tutti al fronte erano preoccupati dall'eventualità che Putin non si ricandidasse. In realtà tutti davano per scontato che Putin si sarebbe ricandidato alla guida del Cremlino. Restava da capire solo a quale evento lo zar avrebbe deciso di annunciare le proprie intenzioni. In molti si aspettavano che sarebbe successo il 14 dicembre, in occasione del discorso alla nazione e della grande conferenza stampa di fine anno.

La data delle presidenziali è stata fissata per il 17 marzo 2024. Le elezioni si terranno in tre giorni: dal 15 al 17 marzo. "Capisco che oggi è impossibile fare diversamente. Mi candiderò alle elezioni presidenziali in Russia", ha affermato Putin. All’evento di oggi c'erano anche i parenti dei soldati del distretto militare Nord, i quali hanno espresso il loro sostegno a Putin. "Grazie per queste parole, dette soprattutto oggi in questa situazione", ha commentato il presidente.