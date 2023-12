Russia, l'annuncio di Putin: "Distretto militare Leningrado al confine con la Finlandia"

17 dicembre 2023 a

Altissima tensione tra Russia e Occidente. Vladimir Putin torna a provocare e a mettere nel mirino l'Europa. "Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su un possibile attacco russo ai Paesi della Nato sono una completa assurdità". La ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’emittente televisiva Rossija 1. "È una completa assurdità. Credo che anche il presidente Biden lo capisca. Si tratta solo di un modo di dire per giustificare la sua politica errata in direzione della Russia", ha dichiarato Putin. Il capo dello Stato russo ha detto di non pensare che gli Stati Uniti oggi, nella prospettiva dello sviluppo globale, "siano così interessati, come pensavano vent’anni fa, a infliggere, o come affermano pubblicamente, una sconfitta strategica alla Russia".

"Non credo che questo sia nell’interesse nazionale degli stessi Stati Uniti", ha aggiunto Putin. Ma se queste dichiarazioni fanno parte del battibecco diplomatico, c'è un annuncio che fa davvero tremare l'Occidente e alza di parecchio il livello della tensione. Putin ha promesso che verrà creato il "distretto militare di Leningrado", vicino al confine con la Finlandia, a causa dell’adesione del Paese alla Nato. Putin, in un’intervista a Rossiya-1 ripresa da Interfax, ha affermato che non c’erano problemi nelle relazioni tra Russia e Finlandia ma che ora ci saranno. "Hanno trascinato la Finlandia nella Nato. Abbiamo avuto dispute con la Finlandia? Tutte le dispute, comprese quelle di natura territoriale della metà del XX secolo, sono state risolte da tempo", ha detto Putin, "non c’erano problemi. Ora ci saranno. Perché ora creeremo il distretto militare di Leningrado e vi concentreremo alcune unità militari".