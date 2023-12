David Kozak, l'annuncio della strage: "Voglio ammazzare e suicidarmi"

21 dicembre 2023 a

È David Kozak, studente ceco di 24 anni, l’uomo che ha aperto il fuoco alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, uccidendo 15 persone. Il giovane è stato eliminato, come ha riferito la polizia. Kozak era uno studente di filosofia. Si era laureato in studi storico-europei e ha poi conseguito un master in storia, concentrandosi sulla storia della Polonia. Il corpo di Kozak, lo stragista dell’università di Praga, è stato ritrovato senza vita. Lo rende noto il capo della polizia, che conferma 15 morti e 24 feriti. Gli studenti della facoltà di Filosofia hanno riconosciuto Kozak come un loro compagno di studi.

Secondo loro, alla fine Kozak si sarebbe sparato alla gola. E prima dell'attacco Kozak aveva annunciato il suo obiettivo. Sui social, a quanto pare, aveva affermato di voler fare una strage e di togliersi la vita. "Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi", avrebbe scritto su un canale Telegram.

Il giovane ceco di 24 anni responsabile della sparatoria all’università di Praga, affermava inoltre di "aver voluto sempre uccidere" e di aver "realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer". Ora gli inquirenti dovranno ricostruire quali sono i motivi che hanno spinto Kozak ad agire con una ferocia così inaudita. Bisognerà anche accertare eventuali problemi psichici che potrebbero aver fatto detonare la furia assassina del killer. La città di Praga è sotto choc e il sindaco ha affermato di essere senza parole davanti a un dramma di queste proporzioni.