Tokyo, orrore in treno: accoltellate 4 persone, chi è stato fermato

Quattro persone sono state accoltellate su un treno a Tokyo, in Giappone. È avvenuto su un vagone fermo alla stazione di Akihabara. Subito dopo l'aggressione, i feriti sono stati trasportati in ospedale. Lo riporta SkyNews su X citando quanto riferito dalla polizia locale all'emittente pubblica Nhk. Nel frattempo, la East Japan Railway Company ha fatto sapere su X che il treno sulla linea circolare Yamanote, una delle tratte più utilizzate della capitale giapponese, è stato sospeso a causa di non meglio precisati "problemi" alla stazione di Akihabara.

L'emittente Nhk ha riferito anche che sarebbe stata una donna a colpire, brandendo un coltello su un treno alla stazione di Akihabara. Per questo sarebbe poi stata presa in custodia e interrogata. Al momento la polizia metropolitana starebbe indagando sul caso. Non ancora noti i motivi del gesto.

Il 2024, dunque, non sarebbe iniziato nel migliore dei modi per il Giappone: prima ci sono state circa 500 scosse di terremoto, con la più forte di magnitudo 7.6 che ha causato decine di morti, con un bilancio che continua a salire; poi un aereo di linea si è scontrato con un velivolo della Guardia Costiera, impegnato proprio nell’assistenza ai terremotati, atterrando sulla pista dell’aeroporto di Tokyo tra le fiamme. Cinque i morti. Ora questo orribile caso di cronaca.