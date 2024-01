Viktor Orban presidente del Consiglio Ue: l'ipotesi che fa tremare Bruxelles

08 gennaio 2024 a

a

a

Rischio pasticcio a Bruxelles: il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato la sua candidatura alle europee e, in caso di elezione, la sua poltrona verrebbe occupata dal premier ungherese Viktor Orban. Anche se per pochi mesi. In caso di elezione, infatti, come spiega Repubblica, il belga dovrebbe dimettersi dall’attuale incarico in anticipo, cioè il 16 luglio, quando si terrà la prima sessione plenaria del nuovo Parlamento, e non a fine novembre come previsto. A quel punto bisognerà trovare un sostituto alla presidenza del Consiglio, che verrebbe assunta dal presidente di turno dell’Ue, che sarà appunto Orbán.

Si tratta di un'eventualità che non entusiasmerebbe nessuno a Bruxelles. Il motivo? L’ungherese avrebbe in mano, anche se per qualche mese, la gestione di dossier delicati, come quelli delle nomine. Per evitarlo, bisognerebbe anticipare a luglio la scelta del successore di Michel. Mentre dovranno essere prese delle decisioni, nello stesso periodo, anche sui vertici di Commissione e Parlamento europei e parallelamente dell’Alleanza Atlantica.

Meloni convince Orban: "Via dall'aula, strategia condivisa". Ed è svolta a Bruxelles

Per la presidenza del Parlamento, in corsa c’è Roberta Metsola, che ricopre questo incarico già da due anni. Per la Nato, invece, in corsa per il post Stoltenberg ci sono l’attuale primo ministro olandese, Mark Rutte, ma anche l’attuale presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. In questo valzer di poltrone, inoltre, non è escluso che Francia e Germania decidano di rimettere sul tavolo il nome di Mario Draghi per uno degli incarichi da occupare.