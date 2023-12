15 dicembre 2023 a

Alla fine Giorgia Meloni ha convinto Viktor Orban: via libera ai negoziati per l'ingresso dell'Ucraina in Europa. I leader dell'Unione raggiungono l'intesa anche sull'allargamento alla Moldavia e aperture a Georgia e Bosnia. Al momento della votazione su Kiev, il presidente ungherese esce dall'aula, ma era una strategia concordata prima con Roma.