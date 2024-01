Usa, mistero alla Casa Bianca: scomparsi in Somalia due Navy Seals

15 gennaio 2024 a

C'è un mistero al Pentagono: la scomparsa di due Navy Seals. Tutto sarebbe legato a un blitz notturno a bordo di una nave cargo al largo della Somalia. Il tentativo di salire sull’imbarcazione, uno dei due che scivola in acqua e il secondo che si "sgancia" come da procedura operativa. Poi il silenzio. Due dei più esperti militari statunitensi addestrati per le missioni difficili sono scomparsi durante un’operazione in chiave anti-iraniana nei mari dell’Africa condotta quattro giorni fa.

Al momento, come riporta Repubblica, bocche cucite alla Casa Bianca. L'unica certezza? I due militari – assegnati alla quinta flotta, con sede in Bahrein, del Naval Special Warfare Command – si erano imbarcati nel Golfo di Aden e dovevano raggiungere nel corso della notte il cargo. Con ogni probabilità l'obiettivo era una ricognizione a bordo dell'imbarcazione per confermare la presenza di armi di fabbricazione iraniana destinata agli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti da Teheran.

Oppure, è il sospetto, una volta a bordo, i due non dovevano solo confermare la presenza di armi ma anche piazzare una carica esplosiva al timone. La ragione? Mettere fuori servizio la nave e dunque impedendo l’arrivo delle armi ai ribelli. Un dettaglio che potrebbe spiegare l’azione di notte e in coincidenza con l’attacco aereo orchestrato da Washington e Londra. L’abbordaggio nelle ore buie, infatti, è considerato dai funzionari statunitensi una delle operazioni più difficili e pericolose. Ma i Navy Seals sono da sempre abituati a sopravvivere in condizioni estreme. Da qui il giallo attorno ai due militari ancora scomparsi.