Re Carlo in ospedale? Tam tam impazzito: potere nella mani di Camilla

“Last woman standing”, l’unica rimasta in piedi è Queen Camilla. Toccherà a lei - l’ex reietta, l’ex “rottweiler” (come la chiamava Diana Spencer), l’ex “donna più odiata del Paese” secondo i tabloid - governare la Gran Bretagna costretta a fare a meno di re Carlo che sarà fuorigioco “per settimane” a causa di una "procedura correttiva” contro un’ipertrofia prostatica benigna, ma anche della principessa Kate ancora in ospedale per un misterioso intervento “all’addome” e obbligata a una lunga riabilitazione fino a Pasqua e del marito ed erede al trono William che sparirà dalla scena per starle accanto.

Non era mai successo nella storia recente della Royal Family che tre dei suoi altissimi membri si assentassero contemporaneamente e forse nessuno si aspettava che la monarchia finisse nelle mani di Camilla Parker-Bowles. Spiega Antonello Guerrera su Repubblica che Queen Camilla è tra i “Fab Five” ossia i membri della Casa Reale che intervengono quando un monarca è incapacitato per questioni di salute o all’estero, facendone le veci, decesso escluso (in tal caso, l’erede diventa subito re). I “Fab Five” sono proprio la consorte del monarca, e quattro familiari, in ordine di successione al trono. Sino a qualche tempo fa, si trattava di William, Harry, Andrea e sua figlia Beatrice. Ma dopo la morte di Elisabetta II e i recenti scandali legati al fratello e al secondogenito, Carlo ha fatto modificare il Regency Act del 1937 e incluso la sorella Anna e il fratello Edoardo tra i consiglieri. Scalzando, di fatto, proprio Harry e Andrea.

Escludendo sorprese, Buckingham Palace non sembra intenzionata a ricorrere a questa soluzione. Anche perché re Carlo, intervento chirurgico a parte, non sarà mai del tutto assente durante la degenza. Molti del suo staff lo descrivono come uno stakanovista e, nelle settimane di riabilitazione, dovrebbe continuare a ricevere le quotidiane “valigette rosse” con i documenti governativi e lavorare “da casa”. A coordinare tutto ci sarà una donna: Queen Camilla che qualcuno dentro Palazzo Reale già chiama “The Boss”.