Kate Middleton "in coma e in pericolo di vita": furia-Windsor contro la giornalista spagnola

Anche dopo le dimissioni dalla London Clinic, continuano a inseguirsi voci false, e vergognose, su Kate Middleton. Gli ultimi echi sulla principessa sono arrivati dalla Spagna, dove su Telecinco una giornaliste, ospite in una trasmissione della tv, ha sostenuto che Kate Middleton sarebbe stata in coma e in pericolo di vita.

Voci che, in modo del tutto irrituale, hanno spinto Kensington Palace a rompere il protocollo, rivolgendosi al Times, per zittire le indiscrezioni: "Non è assolutamente vero", ha fatto sapere il portavoce della coppia reale. "Kate non è mai stata in pericolo di vita dopo l'intervento di chirurgia addominale" che la ha costretta al ricovero alla London Clinic dal 16 al 29 gennaio.

Le indiscrezioni erano state rilanciate da Concha Calleja, scrittrice che si presenta come esperta delle faccende reali inglesi, spesso ospite del programma di intrattenimento e gossip Fiesta, in onda nel pomeriggio. La Calleja ha aggiunto che le informazioni di cui aveva dato conto erano state ottenuto "in termini assolutamente confidenziali". Per inciso, quanto riportato è stato poi rilanciato anche su diversi quotidiani nazionali, ragione che probabilmente ha spinto Kensington Palace ad intervenire.

"Ricostruzioni completamente inventate - fanno sapere i reali -, assolutamente non è il caso di dargli retta". Ma la Calleja, da par suo, non molla: sostiene di avere fonti attendibili e contatti di peso. Si pensi che ha anche sostenuto che Kate Middleton sarebbe stata alla London Clinic già il 28 dicembre, un ricovero di qualche giorno "perché aveva già iniziato a non sentirsi bene e non era la prima volta", conclude. Altre menzogne?