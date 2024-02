Re Carlo, "operazione Menai Bridge": il piano segreto in caso di morte

06 febbraio 2024 a

Mentre i sudditi pregano per la salute di Re Carlo che ieri 5 febbraio ha annunciato di avere il cancro, a Buckingham Palace è già tutto pronto in caso di morte di Sua Maestà. Esiste infatti un piano dettagliato pensato per quando Re Carlo passerà a miglior vita. Si chiama "Operazione Menai Bridge" e prende il nome di un ponte sospeso in Galles.

I preparativi per il funerale di Carlo sono iniziati praticamente subito dopo che è diventato re, almeno secondo l'ex ufficiale della protezione reale Simon Morgan.

"Sfortunatamente, da domani mattina inizierà seriamente la pianificazione dell'operazione Menai Bridge" ha detto Morgan a Today il 20 settembre 2022, dopo la morte della Regina Elisabetta aggiungendo che "anche il Re ha detto nella sua accettazione che assumerà questo ruolo finché la vita glielo permetterà. Ha 73 anni, bisogna pensarci bene, e il nostro compito è quello di ricominciare a pianificare il futuro".

I dettagli dell'Operazione Menai Bridge sono ovviamente segreti ma c'è da aspettarsi che sia simile all'Operazione London Bridge, il nome in codice usato per la morte della Regina. In altre parole, il giorno della morte di Re Carlo, la sua famiglia sarà informata per prima, dopodiché la comunicazione verrà data al primo ministro (attualmente Rishi Sunak). Infine la notizie arriverà ai Paesi del Commonwealth e ai governi in cui il re è capo di Stato, e infine all'associazione dei giornalisti.