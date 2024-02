Re Carlo, la diagnosi di cancro? Cade il tabù del sovrano ammalato

08 febbraio 2024 a

In passato non si sapeva nulla della salute dei monarchi, come dimostra il caso degli Agnelli, a loro modo una casata reale. Oggi, invece, quanto successo in Inghilterra col re Carlo, che ha fatto sapere di essere malato di cancro, cambia le carte in tavola. Ne parla Giordano Bruno Guerri su Libero: "Essendo quella del re una figura così sacrale - la morte della quale poteva provocare, e spesso provocava, sfracelli - delle malattie regali non si è mai parlato, in nessuna civiltà, finché si poteva nasconderle".

