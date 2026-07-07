Re Carlo, altro schiaffo a Harry: "Superati i limiti di tempo", una decisione clamorosa

Altro che riconciliazione. Altro che disgelo. La visita del principe Harry nel Regno Unito si è trasformata ancora prima di cominciare nell’ennesimo capitolo di una telenovela che da anni tiene sotto scacco Buckingham Palace. E questa volta il copione rasenta il teatro dell’assurdo. Da una parte c’è lo staff del duca di Sussex che annuncia trionfalmente il soggiorno nella residenza reale di Londra. Dall’altra, poche ore dopo, arriva la gelida smentita del Palazzo. Una retromarcia clamorosa che dà il senso del caos in cui ormai si muovono i rapporti tra Harry e la sua famiglia. La versione ufficiale di Buckingham è tanto semplice quanto impietosa: l’invito c’era, era stato formulato direttamente da re Carlo, ma il team del principe non avrebbe confermato entro i tempi necessari. Anzi, secondo fonti reali, sabato sarebbe persino arrivato un rifiuto formale, seguito solo in un secondo momento da un ripensamento. Troppo tardi. Organizzare un soggiorno in una residenza reale non è come prenotare una stanza d’albergo all’ultimo minuto. Dal fronte Sussex, naturalmente, la musica cambia completamente.

Secondo il portavoce del nipote preferito della regina Elisabetta, l’offerta sarebbe stata accettata e sarebbe stato Buckingham Palace a ritirarla all’ultimo momento, con una decisione definita «deludente». Due narrazioni opposte. E un solo risultato: l’ennesima figuraccia pubblica di una famiglia che continua a lavare i propri panni sporchi davanti al mondo intero. Dietro questa guerra di comunicati c’è però una frattura molto più profonda. Re Carlo vorrebbe rivedere il figlio e soprattutto i nipoti Archie e Lilibet, che non incontra ormai da quattro anni. Ma ogni tentativo di riavvicinamento sembra naufragare tra diffidenze, recriminazioni e incomprensioni. Il vero convitato di pietra continua a essere la sicurezza. Harry ha deciso di arrivare a Londra senza Meghan Markle e senza i bambini perché ritiene che il governo britannico non garantisca un livello di protezione adeguato. Da quando nel 2020 lui e la moglie americana hanno rinunciato al ruolo di membri attivi della famiglia reale, hanno perso il diritto alla scorta finanziata dallo Stato.