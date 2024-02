Mancia da 10mila dollari al ristorante, camerieri stupiti: perché l'ha fatto

17 febbraio 2024 a

Un cliente di un ristorante nel Michigan, negli Stati Uniti, è entrato, ha mangiato, ha pagato 30 euro per il conto e ha lasciato una mancia di 10mila dollari. I camerieri del locale The Hill Tim Sweeney sono rimasti sconvolti e inizialmente hanno pensato che si trattasse di un clamoroso errore.

Invece, era proprio così. L'uomo ha voluto essere così generoso, come riporta il sito di Leggo, per un motivo in realtà struggente, roba che "quando ce l'ha detto ci siamo commossi", ha raccontato un cameriere.

Mark (questo il nome del cliente) ha infatti voluto rendere omaggio al suo caro amico morto da poco che andava spesso lì a mangiare. Così il giorno del suo funerale il benefattore, che si trovava in città, ha deciso di dimostrare tutta la sua gratitudine per il ristorante prediletto dall'amico e ha lasciato la mancia record.

"Ci mettiamo mesi a raccogliere una cifra così alta in mance", ha raccontato la manager del locale al The Hill. "È stato davvero un atto di gentilezza che ha avuto un impatto su tante persone".

Il ristorante ha quindi deciso di dividere in parti uguali la mancia tra tutti i suoi dipendenti che così hanno intascato circa mille euro a testa: "Lavoriamo duramente. Sappiamo che alcuni giorni guadagnerai di più e altri giorni guadagnerai di meno", ha aggiunto la manager. "In questa situazione, un gesto così conta tanto".