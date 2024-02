Navalny, stop all'account X della vedova Yulia: "Regole violate". Bastano pochi minuti: polemica su Musk

20 febbraio 2024 a

Uno strano caso, una vicenda dal profilo per certi versi inquietante: X, la piattaforma di Elon Musk (ex Twitter) per qualche minuto ha sospeso l'account di Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, il dissidente e oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in modo misterioso.

Lo stop all'account era arrivato dopo le accuse di Yulia contro Putin, ritenuto responsabile dell'omicidio del marito. "Sospendiamo gli account che violano le regole di X", si leggeva sul social quando si provava ad accedere alla pagina personale della vedova Navalny.

Poco dopo, però, l'account è stato riportato online: "Abbiamo immediatamente ripristinato l'account appena ci siamo resi conto dell'errore", hanno fatto sapere da X. In ogni caso, il breve stop ha sollevato un polverone. Nel mirino ovviamente Elon Musk, già in passato accusato di essere filo-Putin, o quanto meno di avere agito, in alcune circostanze, in modo compiacente con il regime russo.