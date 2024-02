Valencia, maxi incendio divora palazzo di 14 piani: "Grida e persone disperate"

22 febbraio 2024 a

Un maxi incendio avvolge un palazzo di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. A favorire l'espansione del rogo le forti raffiche di vento: così le fiamme, che si sarebbero sviluppate inizialmente al quinto piano dell'edificio, si sarebbero poi diffuse velocemente a tutto lo stabile, devastandolo. L'incendio, tra l'altro, rischia di travolgere anche molti altri stabili presenti nell’isolato interessato.

Per ora sarebbero tre le persone salvate e portate fuori dal palazzo, con sintomi da intossicazione. Altri invece sarebbero ancora intrappolati. Nel frattempo, nella zona è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi necessari soccorsi. Le immagini delle fiamme che avvolgono l'edificio sono state pubblicate e condivise da molti utenti sui social: in alcuni video si vedono due inquilini, probabilmente padre e figlia, mentre chiedono aiuto ai pompieri da un balcone al sesto piano. Per fortuna, sono stati salvati dopo circa un’ora.

"Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici", hanno fatto sapere i media locali. In ogni caso, ai cittadini è stato chiesto di non avvicinarsi al luogo dell’incidente perché “pericoloso”, come riferisce El Mundo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto "costernato", poi ha riferito di aver parlato con il governatore della regione e con la sindaca della città per informarsi della situazione e per "offrire tutto l’aiuto necessario". Infine ha espresso "solidarietà a tutte le persone colpite". Per ora il bilancio sarebbe di sette feriti, tra cui tre vigili del fuoco, due intossicati dal fumo e uno che ha riportato una frattura, e quattro civili, tra i quali un bambino, tutti intossicati dal fumo. Nell'edificio di 14 piani risiedevano 138 persone.