Joe Biden come un cane: il brutale affondo di Donald Trump in una foto

Mancano nove mesi alle presidenziali negli Stati Uniti d'America, alla riedizione del duello tra Joe Biden e Donald Trump dopo la sfida vinta dal primo nel 2020, con tutto quello che ne è seguito. Insomma, è piena, anzi pienissima campagna elettorale. Senza esclusione di colpi.

Ed eccoci, dunque, a raccontare l'ultimo colpo basso del tycoon contro "sleepy Joe", così come è uso rivolgersi al democratico. Il brutale sfottò viaggia sul profilo Instagram ufficiale di The Donald, che conta quasi 24 milioni di seguaci.

Basta un'immagine, post muto, non c'è bisogno di aggiungere neppure una riga. Parla l'immagine. O meglio, il fotomontaggio. Ecco Commander, il cane di Joe Biden, recentemente finito al nel mirino per aver - pare - morso gli uomini dei servizi segreti in ben 24 occasioni (risultato, sarebbe stato allontanato dalla Casa Bianca). E al fianco del pastore tedesco, seduto sugli scalini della dimora presidenziale, ecco Biden che lo tiene per il guinzaglio. Piccolo dettaglio: il presidente indossa un collare vittoriano, insomma quel collare a cui sono costretti cani e gatti per esempio dopo un intervento chirurgico, quando non devono leccarsi e riaprire le ferite.

In definitiva, un Trump brutale. E a voi la libera interpretazione del post muto: Joe Biden morde come Commander? O più, semplicemente, il presidente come un cane? Ai posteri l'ardua sentenza...