Kate Middleton, Maia Kennedy: "Ho il suo stesso tumore, il sintomo da non sottovalutare"

28 marzo 2024 a

a

a

Una testimonianza che fa parecchio riflettere. In queste ore a Londra è diventato virale il racconto che Maia Kennedy, una 38enne londinese, ha fatto al South West News Service. La donna ha prlato del tumore di Kate Middleton e ha affermato di aver combattuto la stessa battaglia della principessa triste che in queste settimane sta affrontando la sfida contro il cancro. "Se accadono anche ai membri della famiglia reale, che hanno senza dubbio la migliore assistenza medica al mondo, certe cose possono succedere a chiunque", ha affermato la Kennedy.

E ancora: "Il decorso della malattia mi fa venire in mente quello che ho passato anche io", ha spiegato Maia. L'intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta la principessa aveva un obiettivo chiaro: rimuovere una massa maligna.

"Forti sospetti su un gruppo russo": Kate e il video del cancro, l'ultima pista

E la donna ha rivelato di aver affrontato, proprio qualche settimana fa, un intervento per rimuovere una parte del colon. La 38enne è riuscita a evitare la chemioterapia. Kate Middleton ha invece deciso di sottoporsi alla chemio preventiva per evitare qualunque rischio. "Ascoltare le parole della principessa è stato per me molto emozionante, ho iniziato a pensare: e se non me ne fossi mai accorta, e se avessi dovuto fare la chemio come ha fatto lei?". Poi ha rivelato il sintomo decisivo con cui ha scoperto la malattia: "Un reflusso acido, poi la diagnosi nefasta e l'intervento".