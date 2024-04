Kate Middleton e il tumore, "difese immunitarie troppo basse"

27 aprile 2024 a

Se su re Carlo Buckingham Palce si è affrettato a smentire le voci di un peggioramento delle sue condizioni di salute, nulla si è mosso invece sul fronte della principessa Kate. Quest'ultima ha fatto sapere, ormai diverse settimane fa, di avere un cancro, non specificando il tipo di malattia che le è stata diagnosticata e chiedendo il massimo riserbo possibile. Da quel momento di lei si sa poco o nulla. L'ultima notizia, che però non ha a che fare con le sue condizioni di salute, risale a due giorni fa, quando la moglie del principe William ha fatto ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore.

La Middleton, in particolare, ha ricevuto l'onorificenza come "Compagna Reale" per i risultati raggiunti nelle arti, nella medicina, nelle scienze e nel servizio pubblico. A conferirgliela re Carlo. Altro segnale è arrivato dalla pubblicazione di una foto del principino Louis, il suo terzogenito, per il suo sesto compleanno. L'immagine, scattata proprio da Kate Middleton, ritrae il piccolo sorridente in mezzo a un prato.

Dunque, tornando alle condizioni di salute della Middleton, i sudditi - che martedì vedranno il sovrano tornare in pubblico - si chiedono quando mai potranno rivedere la principessa. Se in passato è sempre stata scontata la sua presenza agli eventi fissi della famiglia reale, quest'anno invece pare che Kate sarà costretta a consultare ogni volta i suoi medici a corte, decidendo cosa fare giorno per giorno. Tra gli appuntamenti a rischio, per esempio, ci sarebbe il torneo di tennis a Wimbledon, in programma dall'1 al 14 luglio, di cui la Middleton è patrona. Il problema riguarderebbe soprattutto lo stretto contatto con il pubblico, un rischio che, considerate le cure a cui si sta sottoponendo in questo periodo e il probabile abbassamento delle difese immunitarie, la principessa non vorrà correre.