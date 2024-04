Meteo, tempesta Sancho dalla Spagna: chi avrà il ponte dell'1 maggio rovinato

27 aprile 2024 a

Tempesta Sancho in arrivo dalla Spagna: a ribattezzarla così l'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Stando alle previsioni, raggiungerà la penisola iberica questo weekend, portando con sé forti piogge e temperature invernali. Inoltre, secondo l'Aemet, l'instabilità potrebbe continuare anche la prossima settimana, soprattutto nell'area del Mediterraneo, almeno fino al 1°maggio, quando potrebbe spostarsi verso l'Italia.

Dunque, la tregua dal freddo artico, iniziata nel nostro Paese solo poche ore fa, potrebbe durare poco. Se questo fine settimana il flusso di aria artica sarà sostituito da correnti più calde provenienti dall'Africa e dal Mediterraneo, dal 1° maggio potrebbe cambiare di nuovo tutto. Il motivo? La perturbazione atlantica denominata "tempesta Sancho" in arrivo dalla Spagna, che in Italia si renderebbe responsabile di piogge a partire da ovest.

Tornando a questo weekend, invece, 3bMeteo fa sapere che le temperature non saliranno in tutto il Paese allo stesso modo. Se al Centro-Sud si andrà oltre le medie stagionali, al Nord invece l'incremento sarà meno accentuato, soprattutto nel Nordovest, a causa dell'influenza di alcune perturbazioni atlantiche che porteranno nuvole e qualche precipitazione, mantenendo le temperature qualche grado sotto la media. Poi ci sarà una netta inversione di tendenza dal primo maggio. Nonostante le previsioni, però, 3bMeteo ci tiene a precisare che - vista la distanza temporale - si tratta in ogni caso di una tendenza che potrebbe subire delle modifiche.