Kate Middleton, "all'ombra di George": il piano che preoccupa i sudditi

16 aprile 2024 a

Dopo la morte della Regina Elisabetta è diventato sovrano il primogenito Carlo. Ma nel futuro della monarchia, dopo William c'è suo figlio George. Per questa ragione Kate Middleton e il principe William stanno cercando di garantire un'infanzia felice e "normale" ai loro figli.

Secondo l'esperta reale, Jennie Bond, il principe e la principessa del Galles si stanno concentrando sul futuro di Charlotte e Louis, che per forza di cose vivranno la loro vita "all'ombra del principe George", che è erede al trono. "William e Kate lo sanno e sono consapevoli delle questioni reali", spiega l'esperta al The Mirror.

La coppia ha "già dimostrato di avere un atteggiamento diverso nell'educazione figli. Sono sicura che faranno di tutto per far sentire Charlotte e Louis speciali, amati e apprezzati come George", aggiunge Jennie Bond secondo quanto riporta il sito Leggo.it. "Suppongo che incoraggeranno Louis a esplorare la vita al di fuori della famiglia reale, come per esempio l'esercito oppure il mondo della beneficenza o qualsiasi cosa lui possa trovare attraente una volta terminati gli studi. Faranno il possibile per motivare Louis ad andare all'università. Kate e William cercheranno di dare valore alla vita di Louis al di là della sua posizione reale in linea di successione".

Kate e William, conclude l'esperta, "educheranno i loro bambini affinché sviluppino empatia verso gli altri".