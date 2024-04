Francia, il cane che insegna al padrone il senso della vita: il caso editoriale

29 aprile 2024 a

a

a

La storia di un uomo e del suo cane Ubac. Dieci annidi vita insieme, dal primo incontro - quell’attimo in cui uno sguardo accende la scintilla dell’eterno- fino alla fine, quando restano le ciotole vuote, i peli sul divano, il guinzaglio appeso alla porta, la medaglietta col nome nel palmo della mano e la vertigine che sbilancia verso l’abisso. La vita che fino ad allora si era espansa, improvvisamente si rapprende, si fa stretta come la morsa che ti ritrovi in petto. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Lucia Esposito