Israele, il volantino che annuncia l'operazione Rafah: "Colpiremo duramente"

06 maggio 2024 a

a

a

Israele si prepara per l'operazione Rafah. Dei due volantini dell’Idf lanciati questa mattina nella Striscia di Gaza, i militari annunciano l’espansione della zona umanitaria e mettono in guardia i palestinesi dall’avvicinarsi ai confini con Israele o con l’Egitto. A precisarlo è il Times of Israel. Un volantino, indirizzato a tutti i residenti della Striscia di Gaza, annuncia l’espansione della zona umanitaria designata nell’area di al-Mawasi, spiega. "In quest’area continuerà l’espansione degli aiuti umanitari".

"L’IDF - avverte poi - continuerà a combattere le organizzazioni terroristiche che vi usano come scudi umani. Pertanto: Gaza City è una zona pericolosa per i combattimenti; evitate di attraversare il nord di Wadi Gaza", prosegue il documento. Il secondo volantino, indirizzato ai residenti e a coloro che si sono rifugiati nei quartieri orientali di Rafah, avverte che "l’IDF sta per operare con forza contro le organizzazioni terroristiche nell’area in cui risiedete attualmente, così come ha operato finora".

"Hamas ha accettato l'accordo": per Haaretz è chiusa ma Gantz frena, giallo sulla tregua

"Chiunque si trovi nell’area mette in pericolo se stesso e i propri familiari", si legge. Il volantino mette in guardia anche dall’avvicinarsi alle frontiere israeliane ed egiziane. Intanto l'esercito israeliano continua a colpire il centro della Striscia di Gaza. Lo scrivono le IDF su Telegram: "Nella notte, aerei da combattimento dell’IAF hanno colpito obiettivi terroristici nella zona di Rafah da cui ieri sono stati lanciati proiettili verso la zona di Kerem Shalom. Tra gli obiettivi c’erano una postazione di cecchini, una struttura militare e un’infrastruttura terroristica".