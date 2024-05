"Re Carlo sta peggio di quello che si dice", pesante indiscrezione

10 maggio 2024 a

Il direttore di Gente Umberto Brindani che ha lanciato la notizia che Kate Middleton è stata operata al tumore da una équipe italiana dell'ospedale Gemelli di Roma, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa - "Che idea ti sei fatto di questa vicenda? Tu dici che sia il re che Kate stiano peggio di quanto noi immaginiamo?" - ha risposto secco: "La notizia che abbiamo dato sui medici del Gemelli coinvolti nell'operazione non ha trovato conferme ma neanche smentite e questo, per chi conosce come funzionano le cose, è a suo modo una conferma".

Detto questo, ha proseguito il direttore del settimanale, "per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire".

Come ha sottolineato Umberto Brindani, Buckingham Palace, da sempre, tiene molto alla privacy della Famiglia Reale, infatti non ha mai aggiunto dettagli alla notizia che Re Carlo e la principessa del Galles hanno il cancro. "Non sappiamo che tipo di tumore abbiano l'uno e l'altro. Riceviamo solo rassicurazioni ma non è detto che tutto stia andando bene". Ma il sospetto che non sia così c'è.