Iran, la tv di Stato: "Caduto l'elicottero del presidente Raisi"

19 maggio 2024

Iran, caduto l'elicottero presidenziale di Raisi. I soccorritori stanno cercando di raggiungere il velivolo coinvolto in "un incidente" mentre viaggiava con un entourage tra cui il presidente Ebrahim Raisi, ha riferito la televisione di Stato. Non c'è stata alcuna informazione immediata su cosa sia successo all'elicottero, né su chi fosse a bordo.

Le agenzie di stampa semiufficiali hanno offerto spiegazioni diverse su ciò che è accaduto. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale quando si è verificato l’incidente nei pressi di Jolfa, al confine con l’Azerbaigian, dove il presidente aveva inaugurato questa mattina una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev. A quanto risulta da fonti di stampa nel convoglio del presidente iraniano viaggiava anche il ministro degli Esteri Abdollahian.

L’elicottero faceva parte di un convoglio di tre elicotteri e gli altri due sono arrivati a destinazione.

Intanto sedici squadre di soccorso si sono dirette nella zona dell’incidente aereo. La Mezzaluna rossa iraniana fa sapere che sono decollati anche dei droni per aiutare nelle ricerche. Da parte sua, l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran) riferisce su X che "sul posto non sono ancora arrivate le squadre di soccorso" e che "a causa del tempo e della nebbia, l’elicottero che trasportava il presidente ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza".

I media iraniani, hanno infine pubblicato una foto che mostra il presidente, in piedi, apparentemente illeso, con alle spalle il velivolo incidentato. Secondo l’agenzia Mehr, Raisi e la delegazione che l’accompagnava stanno proseguendo il viaggio via terra in direzione di Tabruz.