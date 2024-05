Ilaria Salis, il bonifico è arrivato: fuori dal carcere, ora l'albergo

23 maggio 2024 a

Ilaria Salis è uscita dal carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest e ora è ai domiciliari. Lo apprende l'Ansa. La maestra milanese di 39 anni è detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni estremisti di destra durante una manifestazione. Ora sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in un albergo, in attesa della fine del suo processo.

La concessione dei domiciliari, con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro, è arrivata lo scorso 15 maggio, quando una commissione di secondo grado del tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali.

Ieri, quando non si avevano ancora notizie sulla data di uscita dalla prigione per via del mancato arrivo del bonifico già versato, il papà dell'attivista, Roberto Salis, aveva chiesto al governo di fornire delle garanzie: "L'unica cosa che manca è la garanzia che il bonifico emesso venerdì sta arrivando. Non dipende dal governo ma, se ci fosse la necessaria autorevolezza, potrebbe andare al ministero della giustizia ungherese e dire garantiamo noi che questi soldi stanno arrivando".

Oggi invece, dopo alcuni giorni di attesa, il bonifico, partito la settimana scorsa dall'Italia, è arrivato. Di qui la decisione di fare uscire la Salis dal carcere. Domani, venerdì 24 maggio, è prevista la terza udienza del processo a suo carico. "Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia", ha commentato all'Ansa Roberto Salis.