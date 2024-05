Messico, crolla il palco al comizio elettorale: panico e strage, video-choc

23 maggio 2024 a

Tragedia durante un comizio elettorale in Messico: il palco è crollato per via di una violenta folata di vento, travolgendo la folla presente. Drammatico il bilancio: 9 morti, tra cui anche un bambino, e 63 feriti. Le autorità messicane sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Anche se appare certo che la causa principale dell'incidente siano state le condizioni meteo avverse.

Il dramma, come riportano i quotidiani messicani, si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, a San Pedro Garza García, nello stato del Nuevo León. Il comizio elettorale in cui si è verificato l'incidente era quello di Jorge Álvarez Máynez, candidato alla presidenza del Messico col Movimento Cittadino, e della compagna di partito e candidata sindaco per San Pedro Garza García, Lorenia Canavati von Borstel. Dai video che hanno ripreso la scena e che stanno circolando sui social si evince quanto fossero avverse le condizioni climatiche nel momento in cui è crollato il palco.

❕Messico, il video del crollo del palco durante il comizio del candidato presidente: 9 morti e molti feriti pic.twitter.com/FgVMsriifL — maya2012 (@luo255330120716) May 23, 2024

A un certo punto, infatti, si vede l'enorme tendone che sovrastava il palco che crolla in avanti, trascinando tutto con sé e travolgendo la folla che si era radunata lì per assistere al comizio. Subito è scattato il panico e le persone hanno iniziato a scappare via urlando. Si è creata così una situazione di caos assoluto che ha provocato morti e feriti. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi. A confermare la portata dell'incidente è stato il governatore di Nuevo León, Samuel García. Illeso il candidato Álvarez Máynez, che ha poi fatto sapere di essere in contatto con le autorità statali per seguire da vicino la situazione.

"Mi rammarico per l'incidente avvenuto a San Pedro Garza García, causato da un forte vento", ha scritto su X il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador. Che poi ha aggiunto: "Abbraccio i familiari, gli amici delle vittime e i sostenitori di quell'organizzazione. Siamo attenti".