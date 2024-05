Russia, attentato a Mosca: "Indagini chiuse, chi c'è dietro"

24 maggio 2024 a

I risultati dell'indagine sull'attacco al Crocus City Hall di Mosca hanno fatto emergere che "la preparazione, il finanziamento, l'attacco e il ritiro dei terroristi sono stati coordinati via Internet da militanti del gruppo Khorasan" dell'Isis che opera nella zona afghano-pakistana.

Lo ha detto il direttore dell'Fsb Alexander Bortnikov in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della Csi a Bishkek. Lo riporta Ria Novosti. Bortnikov ha anche aggiunto che, sempre secondo le indagini, ci sarebbe comunque un coinvolgimento "diretto" da parte dell'intelligence ucraina.

Più di 20 persone sono state arrestate in relazione all'attacco alla sala concerti alle porte della capitale russa che la sera del 22 marzo scorso ha provocato 145 morti tra agenti di sicurezza e spettatori. Secondo il capo dell'Fsb, "si può già affermare con certezza che l'intelligence militare ucraina è direttamente collegata all'attacco terroristico".

"Stiamo attualmente individuando l'intera cerchia delle persone coinvolte nel crimine, più di 20 persone sono già state arrestate, compresi gli autori diretti e i complici", ha detto Bortnikov. Secondo il capo dell'Fsb, riporta Ria Novosti, due dei quattro partecipanti all'attentato erano arrivati in Russia dalla Turchia poco prima dell'attentato. Uno dei detenuti ha ammesso di essere arrivato il 4 marzo e avrebbe ricevuto una offerta di mezzo milione di rubli per uccidere delle persone.

Un altro imputato, Faridun Shamsiddin, ha pubblicato foto di Istanbul su Instagram a febbraio. Otto fotografie sono datate 23 febbraio, quasi tutte contengono come geolocalizzazione, "Aksaray, Istanbul". Tra questi c'è una foto dello stesso Shamsiddin e filmati presumibilmente girati alla Moschea Fatih. Come risultato dell'indagine, è emerso che la preparazione, il finanziamento, l'attacco e il ritiro dei terroristi sono stati coordinati via Internet da militanti del gruppo Vilayat Khorasan della zona afghano-pakistana, ha aggiunto Bortnikov.

"Alla fine dell'attacco, i terroristi hanno ricevuto il chiaro ordine di spostarsi verso il confine ucraino, dove da quella parte è stata preparata una "finestra", ha detto ancora il capo dell'Fsb. "Voglio assicurare che tutte le circostanze del crimine saranno accertate e che tutte le persone coinvolte non sfuggiranno alla punizione", ha concluso Bortnikov. Quella sera di marzo diversi uomini hanno fatto irruzione nell'edificio, hanno sparato a bruciapelo e lanciato bombe incendiarie prima dell'inizio del concerto del gruppo rock russo Picnic.