Kate Middleton, la voce che spaventa il Regno Unito: "Ha perso 15 chili, irriconoscibile"

Continuano le cure per Kate Middleton dopo la scoperta del cancro all'addome che l'ha colpita. Dopo l'annuncio ormai qualche mese fa, la principessa del Galles si è chiusa nella totale riservatezza, iniziando la chemioterapia preventiva per combattere il brutto male. Come conferma Kensington Palace, il momento del suo ritorno alla vita pubblica è ancora lontano vista la grande precarietà fisica.

Stando alle indiscrezioni che filtrano da palazzo, la principessa starebbe lottando contro gli effetti devastanti della terapia. Soffre quotidianamente di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. "Purtroppo sta diventando sempre più difficile", ha spifferato una fonte al National Enquirer. Eppure Kate sta facendo di tutto per mostrarsi forte agli occhi dei figli che le stanno vicino ogni giorno.

El Nacional ha riferito che dall'inizio della cura Kate avrebbe perso circa 15 chili: tantissimi se si pensa che lei è sempre stata una donna molto snella. La famiglia è quindi molto preoccupata per la sua tenuta fisica dato che al momento la principessa è irriconoscibile. Sui media britannici stanno poi rimbalzando alcune teorie che legherebbero il sopraggiungere del cancro al papilloma virus.