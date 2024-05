Kate Middleton fuori dagli impegni pubblici: la donna che la sostituirà

24 maggio 2024 a

Mentre i sudditi si chiedono preoccupati quali risultati stiano dando le cure contro il cancro alle quali si è sottoposta la principessa Kate Middleton, il Palazzo corre ai ripari e potrebbe lanciare, come nuovo "volto" del ’Windsor team’, Beatrice, la figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, l’ultimogenito della regina Elisabetta II, Andrea.

"Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno", scrive The Times. Perché i tempi della ripresa di Kate sono un mistero. Nei giorni scorsi il Daily Mail ha dato qualche indicazione sui tempi del suo rientro parlando con l’entourage dei principi del Galles. "Non ha preso alcun impegno pubblico quest’anno e gli amici con cui ho parlato nei giorni scorsi suggeriscono che potremmo non rivedere Catherine fino all’autunno, e solo allora se si sarà ripresa completamente", ha scritto uno dei ’royal editor’ del tabloid.

Ecco dunque perché Beatrice potrebbe finire sotto i riflettori. La principessa non ha alcun incarico ufficiale nè riceve fondi pubblici per farlo: re Carlo, quando era principe del Galles, era stato molto attento a far capire che avrebbe voluto una monarchia snella, che pesasse poco sulle casse pubbliche, con pochi membri attivi. Ma il fatto che Harry e Meghan vivano OltreAtlantico e oramai si muovano per conto loro, ha obiettivamente creato un vuoto, soprattutto in un momento in cui re Carlo e Kate sono entrambi costretti alle cure contro il cancro.

Nei giorni scorsi Beatrice di York - che è sposata a un nobile di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi - ha partecipato a una festa in giardino a Buckingham Palace per sostenere suo cugino, l’erede al trono. Si è unita al principe insieme a sua sorella, la principessa Eugenia, e ai cugini Zara Tindall e Peter Phillips. "Il principe del Galles ha voluto invitare i suoi cugini perché sapeva che sarebbe stato divertente vedere tutti insieme i giovani della famiglia reale", ha spiegato un ’insider’.

Di certo questo rinnovato risalto di Beatrice non può che allietare il padre, il duca di York, che tra scandali e figuracce è stato ostracizzato dal Palazzo. "Il Duca di York è sempre stato desideroso che le sue figlie, che sono le uniche nipoti della defunta regina a essere principesse e a usare il titolo di Sua Altezza Reale, fossero coinvolte negli impegni reali ufficiali. Forse usare la principessa Beatrice per alcuni impegni ufficiali è una strada da percorrere. Potrebbe avere un ruolo informale se il re lo volesse, poiché non sembra avere un lavoro troppo impegnativo. Sarebbe una grande risorsa perché è brillante e ha sempre avuto un lato naturalmente filantropico nel suo carattere", ha osservato un’altra esperta della famiglia reale, Ingrid Seward.