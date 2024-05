Drone kamikaze: in volo per 1800 chilometri per colpire radar in Russia

27 maggio 2024 a

Un drone ucraino a lungo raggio lanciato dalla Direzione principale dell’intelligence ucraina (Gur) ha colpito una stazione radar di allerta precoce russa Voronezh-V progettata per rilevare oggetti spaziali e aerodinamici. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Rbc Ucraina citando una fonte riservata. La stazione si trova nella città di Orsk della regione russa di Orenburg, a 1800 chilometri dal confine ucraino.

"Un drone ucraino ha compiuto una distanza di oltre 1.800 chilometri per raggiungere l’obiettivo nemico, stabilendo un nuovo record di raggio di distruzione per i droni kamikaze", ha sottolineato la fonte. Le conseguenze dell’attacco non sono state ancora stabilite.

Nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 12 droni nelle regioni di Brjansk, Belgorod, Orjol e nel Territorio di Krasnodar, ha riferito il ministero della Difesa russo. "La notte scorsa sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando velivoli senza pilota contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nella nota.

Secondo il dipartimento, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto un drone nella regione di Brjansk, un altro nella regione di Belgorod, quattro droni sono stati abbattuti nella regione di Krasnodar e altri sei sono stati distrutti nel territorio della regione di Orjol.