Gaza, Biden: "Hamas accetti il piano di Israele, cessate il fuoco per sei settimane"

Biden sfida Hamas. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato Hamas ad accettare una nuova proposta di accordo in tre fasi messa sul tavolo da Israele, perché "è ora che questa guerra finisca". Il capo della Casa Bianca lo ha annunciato a sorpresa, in un discorso in cui ha delineato una possibile soluzione al conflitto, in corso da quasi 8 mesi.

La proposta, ha spiegato lo stesso presidente, prevede una prima fase di sei settimane in cui le forze armate israeliane si ritirerebbero da tutte le aree abitate della Striscia di Gaza, e ha auspicato che inizi "dopodomani". "È un momento decisivo, non possiamo perderlo - ha detto Biden - Dopo un’intensa attività diplomatica, portata avanti dalla mia squadra, nelle conversazioni con i leader di Israele, Qatar, Egitto e altri paesi del Medio Oriente, Israele ha offerto una nuova proposta globale per un cessate il fuoco duraturo e il rilascio di tutti gli ostaggi", ha affermato parlando dalla Casa Bianca. Nel suo discorso, Biden ha insistito che la proposta, già inviata ad Hamas attraverso il Qatar, è favorevole anche per Hamas.

Nella prima fase, ha detto, ci sarebbe un cessate il fuoco completo per 6 settimane, durante le quali le truppe israeliane si ritirerebbero da tutte le zone popolate della Striscia e diversi ostaggi sarebbero rilasciati, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio della liberazione di centinaia di detenuti palestinesi. Durante queste sei settimane, Israele e Hamas dovrebbero negoziare i dettagli della seconda fase, che implicherebbe "la fine definitiva delle ostilità", il rilascio del resto degli ostaggi, compresi i soldati, e il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia.

Secondo Biden, questa seconda fase richiederà negoziati molto intensi, e il cessate il fuoco non deve essere violato fino a che questi continueranno.

La terza e ultima fase prevederebbe un «grande piano di ricostruzione» per l’enclave palestinese e la restituzione dei corpi degli ostaggi assassinati. "Se Hamas mantiene i suoi impegni, il cessate il fuoco temporaneo si trasformerà, secondo quanto previsto dal testo della proposta israeliana, in una cessazione permanente delle ostilità", ha aggiunto Biden."Questa è l’offerta che è ora sul tavolo. È ciò che chiediamo e ciò di cui abbiamo bisogno", ha affermato. Hamas ha in più occasioni ribadito che per un qualsiasi accordo la tregua permanente e il completo ritiro israeliano "non sono negoziabili".

Biden non ha parlato della situazione a Rafah, ma ha definito "un inferno" quanto la popolazione palestinese sta sopportando, aggiungendo che ha solo da guadagnare dall’accettazione della proposta.