Aereo, perché le hostess salutano i passeggeri: "Non è solo educazione, cosa c'è dietro"

Rania, assistente di volo, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video che è diventato virale in cui spiega perché hostess e steward salutano i passeggeri uno per uno quando salgono sull'aereo. Non si tratta infatti solo di buona educazione e gentilezza, dietro c'è altro.

"Lo sapevate che gli assistenti di volo vi salutano non solo per educazione, ma anche - scrive a corredo del filmato Rania secondo quanto riporta il sito Leggo - per controllare se siete troppo ubriachi o state troppo male per poter volare?".

Quindi aggiunge: anche per vedere "se c'è qualcuno che possa aiutare in caso di emergenza". In questo caso si parla di passeggeri Abp, una sigla inglese che sta per "able-bodied person". Naturalmente, si controlla anche la presenza del tipo opposto di passeggero, vale a dire bambini, anziani e coloro che soffrono di disabilità fisiche o psicologiche, in modo da assicurarsi di posizionare chi appartiene a queste categorie nel modo più consono in caso di evacuazione.

E poi c'è anche una questione di sicurezza: gli assistenti di volo infatti faranno attenzione a borse o zaini sospetto. "Una volta mi hanno fatto fare il test etilico perché ho detto 'buonanotte' a un'assistente di volo molto bella quando mi ha detto 'buongiorno'. Ero sobrio", conferma un utente nei commenti. "Io devo essere ubriaco per salire su un aereo, altrimenti muoio di paura. Suggerimenti?", scrive un altro.