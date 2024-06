Iran, Mahmoud Ahmadinejad in corsa alla presidenza

03 giugno 2024 a

"L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è ufficialmente entrato nella corsa alla presidenza", ha riferito l’agenzia Tasnim. Già in carica dal 2005 al 2013 dopo essere stato sindaco di Teheran, escluso però dal Consiglio dei Guardiani nei suoi due nuovi tentativi di ricandidarsi nel 2017 e 2021, adesso ci riprova alle presidenziali anticipate del prossimo 28 giugno, imposte dalla morte di Ebrahim Raisi in un incidente con l’elicottero il 19 maggio 2024. L’ipotesi più probabile è che lo casseranno di nuovo, anche perché nel frattempo ha ulteriormente approfondito certe posizioni critiche. Con l’Iran che è uno dei principali fornitori di materiale militare, partner contro le sanzioni e alleato politico della Russia in Ucraina, in particolare, il 2 marzo 2022 su Twitter aveva espresso un clamoroso appoggio a Zelensky, scrivendo che la resistenza ucraina aveva "smascherato i complotti satanici dei nemici dell'umanità". (...)