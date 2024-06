Kate Middleton, "dobbiamo osare": un lutto devastante, il messaggio di William

03 giugno 2024 a

Una triste notizia ha sconvolto William e Kate: è morto a 41 anni Rob Burrow, ex giocatore di rugby. “Una grande leggenda del rugby, Rob aveva un cuore enorme, ci ha insegnato che in un mondo pieno di avversità dobbiamo osare e sognare”, hanno scritto i principi del Galles su Instagram. "Io e Catherine - ha proseguito William - mandiamo il nostro affetto a Lindsey, Jackson, Maya e Macy", menzionando così la famiglia di Burrow.

Quello a Burrow sembra essere un addio particolarmente sentito in un momento non facile, soprattutto per Kate, che ha fatto sapere nei mesi scorsi di essere malata di cancro. La principessa sta affrontando la chemioterapia e, stando a quanto trapelato finora, starebbe facendo i conti con degli effetti collaterali piuttosto gravi, come perdita di capelli, perdita di peso, stanchezza, nausea. Persone a lei vicine avrebbero detto che "è irriconoscibile".

Tornando a Burrow, l'atleta stava combattendo da ben cinque anni contro la malattia del motoneurone, sindrome che colpisce i neuroni, provocandone la degenerazione. Si tratta di una patologia per cui purtroppo non c'è ancora nessun tipo di cura. Un duro colpo per i futuri re d'Inghilterra, entrambi grandi appassionati di rugby. La coppia in passato ha avuto modo di conoscere personalmente diversi giocatori. Anche se i due tifano due squadre differenti: la Middleton è una sostenitrice della Rugby Football Union mentre William è un fan del Welsh Rugby Union.