Kate Middleton, l'indiscrezione choc: "Potrebbe non tornare più al suo ruolo"

"Potrebbe non tornare più al suo ruolo reale": drammatiche le ultime voci che trapelano su Kate Middleton, la principessa del Galles che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malata di cancro. A dirlo è stata una fonte a Us Weekly. La gola profonda ha spiegato che la moglie del principe William, che si sta sottoponendo alla chemioterapia per una forma non precisata di tumore, al momento starebbe "rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà". E infatti "le sue funzioni potrebbero essere molto diverse".

Un'altra fonte, invece, sempre a Us Weekly ha rivelato: “Il recupero di Kate sta andando bene. Non riesce a vedere molte persone perché potrebbe ammalarsi e non vogliono che venga compromessa la sua salute. Ma è attiva". Per quel che riguarda il suo ritorno sulla scena, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui la principessa potrebbe tornare a occuparsi di impegni pubblici non prima del prossimo autunno. Solo qualche giorno fa un portavoce di Palazzo aveva annunciato: "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico".

"Nessuno lo sa veramente": Kate Middleton, l'esperto reale lancia l'allarme

In attesa di un suo ritorno, comunque, a prendere il posto di Kate in pubblico potrebbe essere Beatrice di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea e quindi cugina di William. Fonti vicine alla Middleton, intanto, parlano di una "Kate irriconoscibile", che "ha perso 15 chili". La principessa, insomma, starebbe facendo i conti con i pesanti effetti collaterali delle cure cui si sta sottoponendo.