Joe Biden, mentre tutti ballano lui resta pietrificato: il video virale

Sono diventate subito virali le immagini riprese ieri sera 10 giugno alla Casa Bianca di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha ospitato un concerto in occasione della Giornata della Liberazione "Juneteenth" la festa federale che il 19 giugno di ogni anno celebra l’emancipazione degli schiavi afroamericani. Durante l'evento musicale, mentre tutti i partecipanti - compresa la sua vice presidente Kamala Harris - si sono messi a ballare, mentre Biden si è completamente bloccato. Freezato.

Sul palco si sono esibiti gli artisti Kirk Franklin, Gladys Knight, Trombone Shorty, Doug E. Fresh and Patti Labelle. "Il prato della Casa Bianca non ha mai visto nulla di simile prima d’ora", ha detto il presidente. È stato proprio Biden, nel 2021, a firmare un provvedimento che ha elevato il Juneteenth al rango di festa federale.

Per l’occasione, il presidente non ha risparmiato un attacco al suo avversario repubblicano Donald Trump, mettendo in guardia dal rischio di "vecchi fantasmi sotto mentite spoglie", che vorrebbero "sottrarre le vostre libertà, rendere più difficile il voto per i Neri (...) chiudere le porte delle opportunità, attaccare i valori della diversità, dell’equità e dell’inclusione".

Il video ha fatto il giro del web scatenando il popolo social tra ironie e forte preoccupazione per le sue condizioni di salute.



BREAKING UPDATE

PARTY IN THE USA



Biden, 81, was filmed standing still as stone while those around him, including Vice President Kamala Harris, clapped and danced to a concert featuring gospel singer Kirk Franklin.



Video shows Biden staring blankly and not moving an inch… pic.twitter.com/69j6t4EFus