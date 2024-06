Macron-Ursula, la cena segreta in cui hanno stabilito la strategia del caos

14 giugno 2024 a

La "strategia del caos" per impedire a Marine Le Pen e al suo Rassemblement National di vincere le Presidenziali nel 2027 e di governare sarebbe stata svelata, durante una cena dello scorso maggio, dal presidente francese Emmanuel Macron alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. E quest'ultima, come rivela il quotidiano Bild, l'avrebbe spiegata ai compagni di partito della tedesca Cdu.

In cosa consisterebbe questo piano? Cogliere tutti “di sorpresa”, cosa che dovrebbe impedire a Le Pen di vincere, oppure far “cuocere a fuoco lento” il Rassemblement national al governo, accompagnando tutto “con il caos sociale”. Nel frattempo, Macron sarebbe già riuscito a spaccare la destra storica, i gollisti, mentre il “caos sociale” è atteso sabato prossimo con la prima grande manifestazione di piazza.

Quanto sta accadendo e accadrà in Francia, comunque, avrà inevitabilmente delle ripercussioni anche sul resto d'Europa, contribuendo a delinearne gli equilibri. E infatti Macron potrebbe discuterne già oggi, al vertice del G7 in Puglia, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, di nuovo con la von der Leyen e anche con la premier Giorgia Meloni. Quest'ultima avrà un ruolo determinante in tutta questa vicenda, dal momento che rappresenta l’unico governo uscito rafforzato dalle ultime elezioni europee, con FdI che si è confermato primo partito con quasi il 29% dei consensi.

Dall'altro lato, Le Pen starebbe giocando una partita simile. Ieri ha incontrato il leader della Lega Matteo Salvini, l’olandese Geert Wilders e molti altri leader delle destre europee: "I cittadini europei si sono espressi con grande chiarezza. Solo Macron e Von der Leyen non se ne sono accorti".