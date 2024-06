Kate Middleton, Antonio Caprarica: "La situazione è appesa a un filo"

14 giugno 2024 a

Come sta davvero Kate Middleton? La principessa del Galles, dopo avere annunciato qualche mese fa di essere malata di cancro, è sparita dalla scena pubblica per dedicarsi esclusivamente alle cure. Qualche informazione in più sulle sue condizioni di salute la dà ora Antonio Caprarica, che a Mattino 4 ha detto che la moglie di William sarebbe molto dimagrita e sciupata.

Il giornalista, inoltre, ha parlato anche dell'improbabile apparizione della principessa a uno degli eventi più attesi in tutta l'Inghilterra, il Trooping The Colour: "Se Kate si affaccerà dal terrazzo? Sono appena tornato da Londra e ho sentito amici molto informati secondo cui le condizioni di Kate Middleton sono serie. Le reazioni alla cura sono positive, ma per l’apparizione è un discorso diverso. Lo sappiamo tutti cosa vuol dire fare la chemioterapia, anche i non esperti sanno cosa succede, quindi dipende molto dalle sue condizioni".

Caprarica ha spiegato che "la situazione purtroppo è ancora appesa ad un filo e per la casa reale è una situazione estremamente grave, perché Kate rappresenta il futuro dei Windsor. Lei è anche il pilastro su cui si poggia la vita e il prossimo regno di William. Un William senza Kate Middleton al fianco è davvero difficile da pensare". A commentare le condizioni di Kate anche Anna Pettinelli, pure lei ospite di Mattino 4: "Sono molto preoccupata per la salute di Kate. A parte che non si conosce bene la natura del suo intervento. Poi è un intervento assolutamente invasivo, che addirittura non le ha nemmeno permesso di salutare da un terrazzo. Quindi è evidente che la principessa non stia bene. Infatti da quello che mi hanno detto da Londra non si farà vedere nemmeno al Trooping The Colour".