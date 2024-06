Kate Middleton, "non sono ancora fuori pericolo ma ci sarò": colpo di scena

14 giugno 2024 a

"Sto facendo buoni progressi" ma "non sono ancora fuori pericolo": Kate Middleton torna a parlare con i sudditi attraverso un post su Instagram. La principessa del Galles si sta sottoponendo a delle cure per un cancro non meglio precisato che le è stato diagnosticato diversi mesi fa.

La moglie di William ha poi annunciato che parteciperà al Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III in programma domani, sabato 15 giugno. È attesa, dunque, sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici, in occasione di questa festa. Per lei, si tratta della prima uscita pubblica dallo scorso Natale. Nel suo lungo post, Kate ha scritto che ci sono giorni in cui sta meglio e altri in cui le sue condizioni non sono buone. E poi ha aggiunto che le cure a cui si sta sottoponendo dureranno "ancora qualche mese". A corredo del lungo messaggio ha postato una foto scattata a Windsor.

Parlando dei giorni "brutti", la principessa ha scritto che in quei momenti si sente "debole, stanca e deve ascoltare il suo corpo riposandosi". "Sto imparando a essere paziente - ha fatto sapere alla fine del post - soprattutto con l'incertezza. Prendere ogni giorno come viene, ascoltare il mio corpo e concedermi questo tempo necessario per guarire".