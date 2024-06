Kate Middleton, "fuori dal bosco": cosa significa l'ultima (inquietante) foto

14 giugno 2024 a

"I am not out of the woods yet", cioè "non sono ancora fuori dal bosco": con questa metafora, Kate Middleton, in un post su Instagram, ha fatto sapere di non essere ancora fuori pericolo, nonostante i buoni progressi che sta facendo contro il cancro diagnosticatole qualche mese fa. Nella foto pubblicata a corredo del messaggio, la principessa viene immortalata sotto a un albero in quello che sembra essere proprio un bosco, con lo sguardo rivolto verso l'alto. Non è chiaro se l'immagine, che la ritrae a mezza distanza, sia per così dire d'archivio o risalente a queste ultime, tribolate settimane.

Nel post in questione la futura regina d'Inghilterra ha fatto sapere che sarà presente domani, sabato 15 giugno, al Trooping The Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo. E' probabile quindi che la si vedrà affacciata dal famoso balcone di Buckingham Palace insieme agli altri membri della royal family. Si tratta, per lei, del primo evento pubblico dallo scorso Natale. Grande attesa, dunque, per il suo ritorno.

"Non sono ancora fuori pericolo". Kate, colpo di scena: il ritorno in pubblico dopo il cancro | Guarda

La Middleton ha scritto nel messaggio che ci sono giorni belli e giorni brutti. In particolare, ha fatto sapere che in quelli brutti si sente "debole, stanca e deve ascoltare il suo corpo riposandosi". Poi, ha spiegato che le cure dureranno "ancora qualche mese". E infine ha chiosato: "Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza. Prendere ogni giorno come viene, ascoltare il mio corpo e concedermi questo tempo necessario per guarire".