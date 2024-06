Kate Middleton ricompare in pubblico: "Angosciante", come arriva in auto

15 giugno 2024 a

Kate Middleton è arrivata in auto a Buckingham Palace per il Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di re Carlo. Insieme a lei, in auto, il marito William e i figli George, Charlotte e Louis. Per la principessa del Galles si tratta della prima uscita pubblica da quando ha annunciato di avere un cancro. Non la si vede a un evento reale dallo scorso Natale. Dai primi scatti, che la ritraggono in macchina con lo sguardo rivolto verso l'esterno, emerge una principessa col volto teso e un po' cupo. Per quel che riguarda il look, invece, pare abbia scelto un abito chiaro per l'occasione.

A notare lo sguardo corrucciato della futura regina d'Inghilterra sono stati anche diversi utenti sui social. Qualcuno, per esempio, su X ha scritto: "Sono felice che faccia un'apparizione pubblica, ma tutti in quella macchina sembrano così cupi. È angosciante". Qualcun altro le ha augurato di rimettersi presto. Ma c'è anche chi ha fatto i complimenti alla principessa: "Kate Middleton è sempre così aggraziata".

Ieri era stata la stessa Kate ad annunciare la sua presenza al Trooping The Colour. Con un lungo post su Instagram, ha fatto sapere di non essere ancora fuori pericolo nonostante stia facendo grandi progressi contro il cancro. Poi ha spiegato che le cure dureranno ancora qualche mese e che ci sono sia giorni belli che giorni brutti.