Russia, "il jet ha violato il nostro spazio aereo", la follia del pilota di Putin in Svezia

"Questa azione russa è inaccettabile e non professionale": la Svezia ha accusato un caccia russo di aver violato il suo spazio aereo per un paio di minuti. Il pilota del velivolo, in un primo momento, non avrebbe dato ascolto agli avvertimenti degli aerei schierati per intercettarlo. La denuncia arriva dal ministro della Difesa svedese Pal Jonson su X.

Altra conferma è quella del capo delle forze aeree svedesi Jonas Wikman, secondo cui l'aereo russo, identificato come un Su-24, si è addentrato per "cinque chilometri nello spazio aereo svedese per due minuti" sopra la parte orientale dell'isola meridionale svedese di Gotland. "Non avendo raccolto i primi avvertimenti e non avendo deviato dalla sua rotta, l'aereo è stato espulso dallo spazio aereo svedese da due JAS-39 Gripen", ha aggiunto il funzionario militare. "Questo comportamento è inaccettabile - ha detto Wikman citato dal quotidiano svedese Aftonbladet - indipendentemente dal fatto che sia intenzionale o meno. Dimostra una mancanza di rispetto per la nostra integrità territoriale". Ancora nessun commento, invece, da parte del ministero della Difesa russo.

Intanto, continua a far discutere il piano di "pace" proposto ieri dal presidente russo Vladimir Putin. Quest'ultimo, infatti, ha detto di essere disposto a mettere fine alla guerra in Ucraina se Kiev rinuncerà alle regioni occupate e al percorso di adesione alla Nato. L'Occidente ha bocciato subito questa proposta. "La continua aggressione della Russia contro l'Ucraina non dimostra alcun reale interesse per la pace - ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un messaggio pubblicato su X -. Le inaccettabili richieste di Putin mirano a legittimare l'invasione e a minare gli sforzi di pace, mentre la Russia si riarma e si prepara a una lunga guerra. L'aggressore non può dettare le condizioni per un cessate il fuoco".